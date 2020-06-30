رياضة | بعد ضم دونجا.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ضم دونجا.. تشكيل ناري للزمالك في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قريبا من الرحيل إلى صفوف الزمالك في انتقالات الصيف المقبل.

وذكرت عدة تقارير صحفية أن مسئولو نادي الزمالك قد أنهوا اتفاقهم مع دونجا صاحب الـ24 عاما.

وكان مسئولو الزمالك اجتمعوا باللاعب لعدة مرات، واتفقوا معه على كل التفاصيل التعاقدية من الناحية المادية، منذ 10 أيام مضت.

ويتبقى فقط للإعلان رسميا عن ضم البيت الأبيض للاعب وسط الفريق السماوي، الاتفاق بين إدارتي الزمالك وبيراميدز.

جدير بالذكر أن دونجا كان انتقل إلى صفوف بيراميدز في صيف عام 2016، وشارك في 78 لقاء، وسجل 4 أهداف، وصنع مثلهم، خلال الفترة التي قضاها داخل جدران الفريق السماوي.

دونجا لن يلق أي معوقات في طريقة لعب باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، لأنها نفس الطريقة المعتاد عليها في بيراميدز، "4231".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك في وجود دونجا كالتالي:

بطريقته المعتادة 4231

في حراسة المرمى، محمد أبو جبل

في خط الدفاع، حازم إمام، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبدالشافي

في خط الوسط الدفاعي، دونجا، ساسي

في خط الوسط الهجومي، زيزو، يوسف أوباما، بن شرقي

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وفي الهجوم، مصطفى محمد

وفي حال أتم الزمالك الصفقات المطروحة خلال الفترة الأخيرة، واستقر كارتيرون على الدفع بهم جميعا، من المتوقع أن تكون التشكيلة هكذا:

في حراسة المرمى، محمد أبو جبل

في خط الدفاع، المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالشافي

خط الوسط الدفاعي، دونجا، طارق حامد

خط الوسط الهجومي، آري بابل،يوسف أوباما، أشرف بن شرقي

خط الهجوم، مصطفي محمد

ومن الممكن أن يقوم بتغيير طريقته إلى 442

في حراسة المرمى، محمد أبو جبل

في خط الدفاع، المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالشافي

خط الوسط الدفاعي، دونجا، طارق حامد

خط الوسط الهجومي، آري بابل،يوسف أوباما، أشرف بن شرقي

خط الهجوم، مصطفي محمد