رياضة | تفاصيل انتقال حارس شالكة إلى بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل انتقال حارس شالكة إلى بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الثلاثاء، أن حارس المرمى ألكسندر نويبل اجتاز الفحص الطبي الروتيني ووقع على عقد لمدة خمس سنوات مع الفريق.

وكان نويبل اتفق على الشروط الشخصية مع النادي منذ شهور، ليكمل صفقة انتقاله الحر من نادي شالكه.

وقال نويبل في بيان للنادي وتسجيل فيديو: "الانطباع الأول كان جيدا للغاية، أتطلع إلى اتخاذ الخطوة المقبلة، هدفي هو التحسن دائما والاحتفال بالعديد من النجاحات مع بايرن".

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ورغم ذلك فأن الأمر يظل مرهونا بوقت اللعب الذي سيحصل عليه نويبل، لأن الحارس الأول للفريق وللمنتخب الألماني وقائده مانويل نوير، الذي أنضم للفريق أيضا من شالكه في عام 2011، جدد مؤخرا عقده مع بايرن ميونخ حتى عام 2023.

وقال حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي بالنادي: "نحن سعداء بوجود ألكسندر معنا الآن، هو قرر الانضمام إلى بايرن ميونخ، ونحن واثقون بأننا سنستمع بتواجده كلاعب لنا".

وأضاف: "ألكسندر نويبل هو واحد من أكبر المواهب في حراسة المرمى، وسيواصل التطور في بايرن ميونخ وسيحقق تقدما جيدا، سيحظى بكل أنواع الدعم الممكن من جانبنا".