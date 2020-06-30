رياضة | تعرف علي أول مبارتين بعد عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف علي أول مبارتين بعد عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، موعد عودة بطولة الدوري في السابع من أغسطس المقبل.

وقالت تقارير صحفية مصرية اليوم، إن اللجنة الخماسية التي تشرف على اتحاد الكرة، سوف تستكمل بطولة الدوري بمباريات الأهلي ضد إنبي والزمالك أمام المصري البورسعيدي المؤجلتين عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بخوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة بشهر سبتمبر المقبل بدولة الكاميرون.

وكان اتحاد الكرة المصري كشف في الأيام القليلة الماضية عن الإعلان عن موعد استئناف بطولة الدوري يوم الخميس المقبل رغم رفض نادي الزمالك وبعض الفرق استكمال المسابقة المحلية.