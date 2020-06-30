رياضة | بعد تألقه في الملاعب الأوروبية.. كريم حافظ يقترب من الالتحاق بصفوف أيك أثينا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تألقه في الملاعب الأوروبية.. كريم حافظ يقترب من الالتحاق بصفوف أيك أثينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الظهير الأيسر كريم حافظ لاعب وادي دجلة والذي يلعب معاراً لنادي مالاتياسبور في الدوري التركي الممتاز من الإنتقال للدوري اليوناني الممتاز بعد أن أظهرت تقارير يونانية عديدة إهتمام نادي أيك أثينا بضمه.

بدأ حافظ مشواره الاحترافي في نادي ليرس البلجيكي، قبل أن ينتقل معارًا إلى أومونيا القبرصي، ولانس الفرنسي.

وفي عام 2018 انتقلت ملكية اللاعب إلى نادي وادي دجلة المصري، ليبدأ مشواره في الإعارة في عدد من الأندية الأوروبية و يعد نادي "ايك أثينا" الذي تأسس عام 1924 أحد أعرق الأندية اليونانية وأكبرها بحصوله على ٢٩ بطولة محلية.

يذكر أن اللاعب كريم حافظ كان من ضمن الركائز الأساسية للمنتخب طوال فترة كوبر على مدار أربعة سنوات، إلا أنه لم يتم إستدعائه في الاونة الإخيرة برغم تألقه مع فريقه ملطية سبور وحصوله على أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نادي جالطة السراي النادي الأقوى في الدوري التركي.