رياضة | أسامة أبوزيد : بوابات التعقيم فى أنتظار اعضاء الشمس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر أسامة أبوزيد : بوابات التعقيم فى أنتظار اعضاء الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس عن نجاح المجلس فى شراء البوابات الخاصة بالتعقيم ووضعها على جميع البوابات المخصصة لدخول الأعضاء بداية من الأربعاء المقبل وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بجانب توفير أجهزة كاشف الحرارة والتأكيد على جميع العاملين بارتداء الكمامات وتنفيذ الإجراءات الإحترازية .

وقال أبوزيد أن الإدارة التنفيذية بالنادي بقيادة تامر على المدير التنفيذى الكف للنادي تتابع بكل دقة تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتجهيز النادي لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية مثلما حدث فى فتح أبواب النادي أمام الراغبين فى تجديد اشتراكات العضوية السنوية أو الشهر العقارى مشيدا بوعى الأعضاء والعاملين بالاجراءات والضوابط الإحترازية .

وشدد رئيس نادي الشمس أن اعضاء الجمعية العمومية سيجدون تغير شامل فى جميع أرجاء النادي حيث استغلينا فترة توقف النشاط واغلاق النادي أمام الأعضاء فى صيانة جميع المنشأت والأنتهاء من الأعمال الخاصة بمجمع حمامات السباحة القديم الذى عاد للحياة بعد توقف تام على مدار 10 سنوات مضت وكذلك تدشين صالة الجمباز وتخصيص أماكن للأعضاء مفتوحة وفقا للتباعد الإجتماعى .

وأكد أبوزيد على أن نادي الشمس سيلتزم بتعليمات الدولة فيما يتعلق بمواعيد فتح الباب أمام ممارسة الأنشطة الرياضية وفقا للأكواد المعلنة بالبدء فى التجهيز البدنى للعبات الرياضية التى لا تحتاج للتلامس ثم العاب التلامس مع التشديد على تنفيذ جميع الضوابط والإجراءات الإحترازية بحذافيرها .