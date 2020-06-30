رياضة | فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب أول صفقة من الأهلي بعد تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم. ويرغب فايلر الذي جدد تعاقده اليوم مع النادى الأهلي لمدة موسم أخر ، التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق. ودخل أكثر من اسم ولكن يعد اللاعب الأبرز هو جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي والمتألق خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا بينما فى اللاعبين المحليين ترشح حسام حسن مهاجم سموحة . ويذكر أن رينيه فايلر غير مقتنع بالمهاجم المغربي وليد أزارو والذي تمت إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لفريق الأتفاق السعودى.

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