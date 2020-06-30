رياضة | نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك في طريقه للرحيل.. وجلسة "أمير" تحدد مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن مهاجم الفريق عمر السعيد ، سيعقد جلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، من أجل تحديد مصيره مع الأبيض سواء بالاستمرار أو الرحيله على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر أن أمير مرتضى أخبر اللاعب أن صاحب القرار بالاستمرار أو الموافقة على رحيله، هو الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وقد طلب اللاعب مجددا الاجتماع مع المشرف العام على الكرة بسبب كثرة العروض.

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وشدد المصدر على أن اللاعب يرفض بشدة الدخول في أي صفقات تبادلية، في ظل امتلاكه العديد من عروض من عدة أندية في الدوري المصري الممتاز.

يقترب عمر السعيد من مغادرة نادي الزمالك، بعدما أكد الفرنسي بارتيس كارتيرون، على عدم حاجته لجهوده، نظرا لعدم قناعة الفرنسي بإمكانياته، ورغم لعب "السعيد" دقائق معدودة تحت قيادة كارتيرون، ولكنه نجح في إحراز ثلاثة أهداف هذا الموسم.

والجدير بالذكر أن دخل العديد من الأندية للتفاوض مع اللاعب منها، نادي سموحة، ووادي دجلة، وإنبي من أجل ضم اللاعب لتعزيز صفوف فريقهم.