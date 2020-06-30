رياضة | 5 تحديات تنتظر السويسري "فايلر" بعد تجديد تعاقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 04:48 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 تحديات تنتظر السويسري "فايلر" بعد تجديد تعاقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي بشكل رسمي تجديد عقد مدربه السويسري رينيه فايلر لمدة موسم واحد، ليبقي مع الفريق حتي آخر مباراة في موسم 2021 / 2022، لينهي الجدل بخصوص رحيل المدرب عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي.

رينيه فايلر تولي تدريب الأهلي في أغسطس 2018، وقاد الفريق في 30 مباراة، حقق 24 انتصارا، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات، وحصد كأس السوبر المصري مع الفريق، ويتصدر الدوري الممتاز بـ49 نقطة، بينما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز التحديات التي تنتظر "فايلر" مع الأهلي بعد تجديد تعاقده لمدة موسم جديد:-

الحصول على النجمة 42

أبرز التحديات التي تنتظر "فايلر" بعد تمديد تعاقده مع الأهلي، التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخ القلعة الحمراء، ويسير المدرب السويسري نحو تحقيق اللقب المحلي بخطوات ثابتة، حيث يتصدر ترتيب البطولة برصيد 49 نقطة من (16 انتصارا – تعادل وحيد)، ولم يخسر أي مباراة حتي الآن.

التتويج باللقب الإفريقي

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العودة لمنصات التتويج الإفريقية من أصعب التحديات التي تواجه فايلر مع الأهلي في الفترة المقبلة، حيث نجح المدرب السويسري في الصعود بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتنتظره مواجهة قوية ضد الوداد المغربي، وتعول الجماهير الحمراء عليه في قيادة الفريق لنهائي البطولة وحصد اللقب الإفريقي الغائب عن خزينة بطولات القلعة الحمراء منذ عام 2013.

العودة لكأس العالم

تأمل جماهير النادي الأهلي في أن ينجح المدرب السويسري في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا حال استئنافها هذا الموسم، من أجل العودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة للبطولة والمقرر لها ديسمبر المقبل، وذلك بعد غياب المارد الأحمر عن المونديال منذ آخر مشاركة له عام 2013.

التتويج بكأس السوبر الإفريقي

حال نجاح المدرب السويسري في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، سوف يحصل على فرصة ثمينة لحصد بطولة قارية جديدة مع الأهلي، حيث سيشارك الفريق في كأس السوبر الإفريقي وسيواجه بطل النسخة الحالية من الكونفيدرالية الإفريقية، ولم يحصل المارد الأحمر على كأس السوبر منذ عام2014.

كأس مصر

من التحديات التي تنتظر رينيه فايلر بعد تجديد عقده مع الأهلي، التتويج بالنسخة الحالية من كأس مصر حال استكمال البطولة، حيث نجح في الصعود بالفريق لدور الـ16 لمواجهة فريق الترسانة، وذلك بعد تجاوز بني سويف في دور الـ32 بالفوز عليه 3 /1، وتتوقف البطولة حاليًا بسبب فيروس كورونا.