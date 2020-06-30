الامارات | اجتماع طارىء بين الرئيس والمدرب في نادي برشلونة قبل ساعات من قمة أتلتيكو المصيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارىء بين الرئيس والمدرب في نادي برشلونة قبل ساعات من قمة أتلتيكو المصيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن أن اجتماعا طارئا عقد على عجل في نادي برشلونة، وقبل ساعات من اللقاء المصيري والحاسم لبرشلونة مساء اليوم، أمام ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد ضمن الجولة 32 للدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وقالت الصحيفة إن خبر الاجتماع نقله "راديو كاتالونيا" المقرب من النادي، وقد جمع بين الرئيس جوزيف بارتوميو، وكذلك مدرب الفريق الأول، كيكي سيتيان، ومدير الفريق خافيير بورداس، بجانب المدير الرياضي للنادي إريك أبيدال.

وقدم بارتوميو خلال الاجتماع دعمه الكامل للمدرب وفريقه المعاون، بعد فترة من التوتر شهدتها علاقة المدرب باللاعبين خلال الأيام الماضية، وظهرت بوضوح حين رفض ميسي الاستماع لتوجيهات المدرب المساعد للمدرب، وتجاهله، كما تكرر الأمر نفسه من ميسي وزميله الأوروغوياني لويس سواريز خلال الحصة التدريبية للفريق أمس.

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وأكد بارتوميو لسيتيان أنه يقف إلى جانبه بقوة في خلال هذه الفترة، وأنهم على ثقة بأنه ينجز مهمته كما يجب، ورفض الحديث عن أزمة حقيقية تضرب الفريق.

وأبدى بعض اللاعبين، ومنهم النجوم تذمرهم من الطريقة التي يدير بها سيتيان الفريق، خاصة على المستوى التكتيكي، وسبق لسواريز حين سئل بعد التعادل المخيب مع سيلتا فيغو السبت الماضي أن قال ردا على تساؤلات الصحافة حول سبب التعادل:" اسألوا المدربين، وليس أنا".

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