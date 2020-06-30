الامارات | ماني: طموح ليفربول لن يتوقف عند الفوز بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماني: طموح ليفربول لن يتوقف عند الفوز بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم فريق ليفربول، السنغالي ساديو ماني أن طموح فريقه لن يتوقف عند الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما. وأضاف مهاجم ليفربول، الذي لعب دورا بارزا في مسيرة ناديه للفوز باللقب، أن اللاعبين ومدربهم الألماني يورجن كلوب يتطلعون بحماس للبناء على نجاحهم.

وتابع في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم: أعتقد أن تلك خطوة جديدة في مسيرتنا جميعا لتحقيق ما نريد تحقيقه، لأنك كلاعب كرة قدم محترف يجب أن تكون دائما تواقا للفوز بكل شيء".

Advertisements

وواصل ماني: أننا لدينا فريق عظيم، وطاقم فني مميز ونادي مدهش، لذلك لدينا خطوة أخرى وأشياء كثيرة لتحقيقها، لهذا السبب لن نتوقف هنا". وقال ماني إن شخصية اللاعبين في الفريق، تظهر أنهم لن يعولوا على إنجازاتهم في الموسم المقبل.

وأضاف: نحتاج فقط إلى أن نثق بأنفسنا وأن نواصل العمل بجد، وأن نكون متواضعين بالتأكيد، العمل بجد ومحاولة تحقيق أشياء أكبر وأكبر مع هذا الفريق". وتابع ماني: "نحن لا نرغب في التوقف ولن نتوقف بالتأكيد بعدما أصبحنا أبطالا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news