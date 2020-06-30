الامارات | غلق باب الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027.. و5 دول تقدمت بملفاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027.. و5 دول تقدمت بملفاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم باب الترشح لاستضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027. وأكد مصدر آسيوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن خمس دول تقدمت رسميا لاستضافة البطولة الأكبر قاريا وهي، السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان وإيران.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن في أبريل الماضي، تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مايو. وأوضح في بيان رسمي:"اتخذ القرار في ضوء الوباء الحالي (فيروس كورونا)، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".

ولم يسبق للسعودية حاملة اللقب ثلاث مرات أعوام 1984 و1986 و1996، ووصيف حامل اللقب أعوام 1990 و2000 و2007 أن استضافت البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news