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الامارات | الوصل ينفي التعاقد مع لاعبين جدد

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع لاعبين جدد خلال الأيام الماضية لتدعيم صفوف "الإمبراطور"، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكرت الشركة: "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إبرام تعاقدات أو وجود مفاوضات مع لاعبين مواطنين أو أجانب، ويؤكد نادي الوصل أنه في حال حدوث أي تعاقدات جديدة سيتم الاعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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