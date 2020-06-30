الامارات | برشلونة يواصل نشاطه في سوق الانتقالات ويعلن رحيل لاعب جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يواصل نشاطه في سوق الانتقالات ويعلن رحيل لاعب جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم انتقال لاعب خط الوسط مارك كوكوريا إلى خيتافي بعقد نهائي. ويلعب كوكوريا، لاعب المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاما)، ضمن صفوف خيتافي على سبيل الإعارة، وقد قام نادي خيتافي بتفعيل بند الشراء ليضم اللاعب بعقد نهائي مقابل عشرة ملايين يورو (2.11 مليون دولار).

وأوضح برشلونة في بيان أنه "يحتفظ بحق الحصول على نسبة 10 % من أي صفقة لبيع اللاعب في المستقبل". وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان برشلونة عن انتقال لاعب خط الوسط آرثر ميلو إلى يوفنتوس، وكذلك التعاقد مع ميراليم بيانيتش من النادي الإيطالي.

Advertisements

ولن يتمكن اللاعبون من المشاركة مع فرقهم الجديدة حتى بداية الموسم المقبل، لكن العديد من الأندية سعت إلى حسم العقود قبل اليوم 30 يونيو، الذي يمثل انتهاء الكثير من عقود الإعارة وكذلك العقود النهائية. وكان فابيان أوريلانا لاعب خط وسط إيبار قد أعلن بالفعل أنه سيرحل عن الفريق، ويتوقع انضمامه إلى بلد الوليد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news