الامارات | تعرّف على مدة العقد الجديد لمدرب الأهلي رينيه فايلر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مدة العقد الجديد لمدرب الأهلي رينيه فايلر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري أمير توفيق اليوم توقيع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، السويسري رينيه فايلر، عقدا جديدا مع النادي ينتهي بنهاية 2020 / 2021، وأنه تقررت عودته إلى القاهرة الاثنين المقبل لمواصلة مهامه مع الفريق.

وقال أمير توفيق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي إن "هذه كانت رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقال إنه كان قد تأجل حسم التجديد تقديرا للظروف الخاصة بأسرة المدرب والتي لم تكن متواجدة معه بالقاهرة طوال فترة التوقف والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وتمكن المدرب من السفر بعدها إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأبنائه للاتفاق معهم على الفتره القادمة.

وأضاف توفيق أن تأخر عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة.

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