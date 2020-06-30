الامارات | الإمارات تطلب استضافة مباريات دوري "أبطال إفريقيا" و"الكونفدرالية"

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلب استضافة مباريات دوري "أبطال إفريقيا" و"الكونفدرالية" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "فوت أفريكا" أن الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية)، في أبوظبي، والتي من المقرر أن يتم استئنافها في سبتمبر المقبل.
وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تلقى طلباً من الإمارات لاستضافة المباريات المتبقية من بطولتي دوري الأبطال و"الكونفيدرالية"، لافتة إلى أن "اللجنة التنفيذية في "كاف" من المتوقع أن تكون بتت في الطلب أمس، وتحديد موقفها من الموافقة على الطلب من عدمه.
وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يقام نهائي أبطال إفريقيا في المغرب، بينما تستضيف الكاميرون نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، ولكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، يتجه الـ"كاف" إلى إقامة المباريات المتبقية في البطولتين في دولة واحدة.
يذكر أن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيشهد مواجهتين من العيار الثقيل، تجمعان الأهلي المصري مع الوداد المغربي، والزمالك المصري مع الرجاء المغربي، أما نصف نهائي كأس الاتحاد فسيشهد مواجهتين تجمعان بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان المغربي مع حسنية أغادير المغربي.
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