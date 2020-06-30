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الامارات | الإمارات تطلب استضافة مباريات دوري "أبطال إفريقيا" و"الكونفدرالية"

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "فوت أفريكا" أن الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية)، في أبوظبي، والتي من المقرر أن يتم استئنافها في سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تلقى طلباً من الإمارات لاستضافة المباريات المتبقية من بطولتي دوري الأبطال و"الكونفيدرالية"، لافتة إلى أن "اللجنة التنفيذية في "كاف" من المتوقع أن تكون بتت في الطلب أمس، وتحديد موقفها من الموافقة على الطلب من عدمه.

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وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يقام نهائي أبطال إفريقيا في المغرب، بينما تستضيف الكاميرون نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، ولكن مع تفشي ، يتجه الـ"كاف" إلى إقامة المباريات المتبقية في البطولتين في دولة واحدة.

يذكر أن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيشهد مواجهتين من العيار الثقيل، تجمعان الأهلي المصري مع الوداد المغربي، والزمالك المصري مع الرجاء المغربي، أما نصف نهائي كأس الاتحاد فسيشهد مواجهتين تجمعان بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان المغربي مع حسنية أغادير المغربي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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