شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يرد على شائعات إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد رامي صبري، لاعب نادي إنبي، على الأخبار التي تداولت عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن نتيجة المسحتين الأولى والثانية جاءت سلبية، فيما وجه الشكر لكل من اهتم بالاطمئنان عليه.
وقال «صبري»، في تغريدة له على «تويتر»: «بعد إجراء المسحه الأولي والثانية الحمدلله النتيجه سلبية.. ولو كانت إيجابية كنت هقول مفيش حاجة أخجل منها ده مرض العالم كله معرض ليه».
وأضاف: «أتمني لزملائي الشفاء العاجل وأشكر كل من سعي للاطمئنان علي».
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