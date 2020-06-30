شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: «حكيمي» سينتقل من ريـال مدريد لإنتر ميلان مقابل 50 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفتا «آس» و«ماركا» الإسبانيتان، اليوم الثلاثاء، أن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، سينتقل إلى إنتر ميلان من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو بعد خوضه موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

والتقطت صور لحكيمي أثناء وصوله إلى ميلانو، يوم الثلاثاء، للخضوع للفحص الطبي وكذلك نشر رسالة وداع إلى دورتموند عبر حسابه في تطبيق «إنستجرام».

وقال تقرير «آس» إن «حكيمي»، البالغ عمره 21 عامًا، سيوقع عقدًا لمدة خمسة أعوام مع إنتر.

وشارك «حكيمي»، المتخرج من أكاديمية ريال مدريد، في 16 مباراة مع الفريق الأول موسم 2017-2018، لكن فرصة استمراره على المدى البعيد كانت محدودة في وجود داني كارفخال والتعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو أودريوزولا في 2018.

وشارك الدولي المغربي في 45 مباراة بكافة المسابقات مع دورتموند هذا الموسم وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة، ليساعد الفريق في احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني خلف البطل بايرن ميونيخ.

وقال «حكيمي» عبر «انستجرام»: «الوقت قد حان لإنهاء فترة رائعة في حياتي. بعد عامين رائعين يجب أن أرحل عن هذا النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة».

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