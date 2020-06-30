شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: الكاف يؤجل أمم أفريقيا.. ونظام جديد لنصف النهائي بدوري الأبطال والكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عدد من القرارات خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، اليوم الثلاثاء، أبرزها تأجيل كأس الأمم الأفريقية لمدة عام وكذلك تغيير نظام مباريات نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأكد تقرير لشبكة «بي إن سبورتس» أن الكاف قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية من يناير 2021 إلى يناير 2022، كما قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية للمحليين كذلك لتقام في يناير 2022 كذلك.

وقررت اللجنة التنفيذية اعتماد تغيير في طريقة لعب مباريات نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، إذ سيتم إقامة مباريات الدور قبل النهائي من الأولى في الكاميرون، التي من المقرر أن تستضيف المباراة النهائية، فيما ستكون المواجهات بنظام الإقصاء المباشر من مباراة واحدة.

وسينطبق الأمر نفسه على مواجهات نصف نهائي كأس الكونفدرالية، والتي ستقام كلها في المغرب، محل إقامة المباراة النهائية للبطولة.

ويشارك ناديا الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، إذ من المقرر أن يواجه الأول نادي الوداد المغربي، كما سيقابل الزمالك نادي الرجاء المغربي.

أما الكونفدرالية، فشهدت تأهل بيرامديز إلى نصف النهائي إذ ينتظره مواجهة أمام هوريا كوناكري الغيني، بينما سيتواجه الفريقين المغربيين نهضة بركان وحسنية أغادير في مباراة نصف النهائي الثانية.

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