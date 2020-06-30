شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حكيمي يعلن انتهاء رحلته مع بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم المغربي الشاب أشرف حكيمي انتهاء رحلته مع نادي بروسيا دورتموند عقب انتهاء فترة إعارته للفريق الألماني من فريقه الأصلي ريـال مدريد الإسباني.

وقال «حكيمي»، الذي أكدت تقارير اقتراب انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، في رسالة نشرها على حسابه بـ«تويتر»: «حان الموعد لإغلاق مرحلة جميلة للغاية في حياتي بعد عامين رائعين أنا مستعد لمغادرة هذا النادي الذي منحني الكثير من السعادة».

وأضاف الدولي المغربي: «من اللحظة الأولى كانت العناية والاهتمام من النادي والمدينة رائعين، الآن أعرف أنني كنت محقًا باختيار دورتموند لتكن بيتي منذ عامين، أود أن أشكر جميع زملائي والجهاز الفني وجميع العاملين في النادي للحب والثقة التي أظهروها لي طوال الوقت، أيضًا اود شكر الجماهير الرائعة التي ساندتنا دون شروط في كل مباراة، لن أنسى أبدًا الحائط الأصفر، الرائع ببساطة».

وتابع اللاعب في رسالته: «أخيرًا، أود شكر عائلتي وأصدقائي لمساندتهم لي في جميع الأوقات»، مضيفًا موجهًا حديثه إلى دورتموند: «أتمنى أن تتقاطع طرقنا يومًا ما، أراك قريبًا بروسيا دورتموند».