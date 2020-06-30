شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير جديد؟.. بايرن ميونخ يضم حارس شالكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اجتياز حارس شالكة ألكسندر نوبل للفحص الطبي، صباح اليوم الثلاثاء، وتوقيعه على عقد انتقاله للبافاري لمدة 5 سنوات.

ويأتي انضمام «نوبل» لبايرن من شالكة على غرار تعاقد البافاري منذ عدة سنوات مع حارسه العملاق مانويل نوير، الذي سلك الطريق ذاته من الأزرق الملكي إلى ميونخ.

وكان بايرن قد أنهى الاتفاق على ضم «نوبل» في وقت سابق هذا العام، فيما اجتاز الحارس الكشف الطبي، صباح اليوم، ووقع على عقد يربطه ببطل الدوري الالماني لمدة 5 سنوات ينتهي في 30 يونيو 2025.

وقال «نوبل» في حديث للموقع الرسمي لبايرن ميونخ: «انطباعاتي الأولى جيدة جدًا جدًا، هدفي هو الاستمرار في التطور والاحتفال بالكثير من النجاحات مع بايرن».

ومن جانبه، قال حسن صالحميدزيتش، المدير البافاري لبايرن: «نحن سعداء بوجود ألسكاندر معنا الآن، هو قرر الانتقال إلى بايرن ونحن واثقون أننا سنحظى بالكثير من المرح معه».

وأضاف: «أليكساندر نوبل هو واحد من أعظم المواهب في حراسة المرمى، وسيستمر في التطور في بايرن والسير في طريقه، هو يلقى كل الدعم من جانبنا».

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