شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يعلن تجديد عقد «فايلر»: يعود الاثنين القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 ــ2021، وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وقال إن هذه هي رغبة فايلر، منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة، لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا، وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر، والتي استمرت ما يزيد على ثلاثة أشهر، حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم على الفترة القادمة واستكمال مسابقة الدوري وإفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.

وأضاف أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.