شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يمتدح «صلاح» و«فيرمينو»: لاعبان عظيمان.. أنا محظوظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، زميليه محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو في خضم حديثه عن التفاهم الكبير بينهم على أرض الملعب.

وقال «ماني»، في حوار مع الموقع الرسمي للريدز، عن سر التفاهم بينهم: «دائمًا أقول إننا محظوظين، الناس تتحدث دائمًا عنا نحن الثلاثة، ولكني أرى هذا الفريق أكثر من مجرد الثلاثي الأمامي».

وتابع السنغالي: «أنا محظوظ باللعب بجانب هاذين اللاعبين العظيمين وهما يجعلان كل شئ أسهل بالنسبة لي».

ولفت «ماني» إلى أنه سيستمر في العمل بقوة وجد أكثر من أجل التحسن في المباريات القادمة.

وكان ليفربول قد ضمن التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا كاملة، ولأول مرة بشكلها الجديد الذي انطلق في عام 1992.

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