شكرا لقرائتكم خبر عن «ماتيب» يغيب عن ليفربول لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه جويل ماتيب سيغيب عن المباريات المتبقية من الموسم بسبب إصابة في قدمه.

وتعرض «ماتيب»، الذي خاض 13 مباراة فقط في كافة المسابقات هذا الموسم، لإصابته خلال التعادل السلبي لليفربول مع منافسه إيفرتون في وقت سابق هذا الشهر.

وقال الكاميروني لموقع ليفربول، اليوم الثلاثاء :«لن أعود للملعب هذا الموسم لكن في الموسم المقبل، أتمنى العودة في وقت مبكر لمساعدة الفريق».

وغاب اللاعب البالغ عمره 28 عامًا لمدة 84 يومًا في بداية الموسم بسبب إصابة في ركبته قبل أن يعود في يناير الماضي.

وتتبقى سبع جولات على نهاية الدوري الذي حسمه ليفربول الأسبوع الماضي.

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