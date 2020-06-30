شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع ليستر: «فان دايك» الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح كاجلار سويونكو، مدافع نادي ليستر سيتي، نظيره الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال «سويونكو»، في حوار مع شبكة «سكاي سبورتس»: «دائمًا أشاهد وأتعلم من لاعبين آخرين، هناك العديد من المدافعين الرائعين في الدوري».

وأضاف: «لن أضع لنفسي حدًا بمشاهدة فريق واحد أو فريقين ولاعبيهم، هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الجودة في البريميرليج، وأنا أحاول أن أشاهد وأتعلم من الآخرين».

وتابع مدافع الثعالب: «هناك العديد من قلوب الدفاع الجيدين في الدوري، ولكن علي أن أقول إن فان دايك يأتي على رأس القائمة، المركز الذي وصلوا له (ليفربول) في الدوري والطريقة التي أدى بها تظهر ذلك».