شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للأهلي يمنح اللاعبين راحة سلبية «الخميس والجمعة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة.
وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الجهاز الفني حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين.
وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته في الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.
وقرر الجهاز الفني أن تكون تدريبات الفريق من اليوم على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.
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