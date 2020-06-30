شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي بنفيكا يكشف تقدم مدرب الفريق «برونو» باستقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لويس فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا، إن المدرب برونو لاجي، قدم استقالته عقب استمرار النتائج السلبية مؤخراً بالخسارة 2-صفر في ماريتيمو بالدوري البرتغالي لكرة القدم يوم الاثنين.

وقال «فييرا»، للصحفيين يوم الثلاثاء: «مدربنا جاء لي عقب نهاية المباراة وقال بوقار شديد: «‬‬سيدي الرئيس أضع نفسي تحت تصرفك لأني أفهم أن الأمور لا تسير بشكل جيد في بنفيكا»‭‬.

ونقل «فييرا»، عن «لاجي» قوله: «في الوقت الحالي الوضع لا يمكن الدفاع عنه لأنه يبدو أن الجميع يريد رحيلي. (الثلاثاء) لن أكون مدربًا لبنفيكا بعد الآن».

ولم يؤكد «فييرا»، الذي لم يتلق أسئلة، ما إذا كان قبل الاستقالة، ولم يصدر أي تعليق آخر عن النادي.

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وأجرى «لاجي»، نفسه مقابلة منفصلة عقب المباراة ولم يذكر فيها أي شيء عن استقالته.

وفاز بنفيكا، صاحب المركز الثاني، في مباراة واحدة بين خمس خاضها منذ استئناف الدوري عقب توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا ويتأخر بفارق ست نقاط عن بورتو منافسه التقليدي والمتصدر الحالي.

وتعرض بنفيكا لخسارة مفاجئة على أرضه 4-3 في المباراة السابقة أمام سانتا كلارا.

وتولى لاجي المسؤولية خلفًا لروي فيتوريا، مدرب النصر السعودي الحالي، في يناير من العام الماضي.