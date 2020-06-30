شكرا لقرائتكم خبر عن غياب كوكي عن مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يتمكن كوكي لاعب أتليتكو مدريد من المشاركة أمام برشلونة بداعي الإيقاف، حيث حصل على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، السبت الماضي.

ورفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قبول استئناف أتلتيكو مدريد، ضد إيقاف قائده كوكي، قبل مواجهة برشلونة، الثلاثاء.

ويستقبل برشلونة ضيفه بملعب «كامب نو» ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدوري الإسباني.