شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» ينفي انتقال رمضان صبحي للزمالك..ويكشف عن عرض الأهلي لهدرسفيلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي قدم عرضاً إلى نظيره هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي، نافياً ما يتردد عن انتقاله للزمالك غريم الأهلي التقليدي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «الأهلي قدم عرضاً منذ يومين لشراء رمضان صبحي نهائيًا من الفريق الإنجليزي، ولا صحة لانتقال اللاعب لنادي الزمالك».

وعن المقابل الذي قدمه الأهلي للفريق الإنجليزي قال: «قدم الأهلي عرضاً بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني، ويتمنى الفريق الأحمر أن تتوقف الصفقة عند هذا الرقم».

وكشف حارس مرمى الأهلي السابق أن رمضان صبحي تلقى في الفترة الأخيرة عروضاً من عدد من الأندية في الدوري التركي، وعرضاً من الدوري الإيطالي، لكن اللاعب يريد الاستمرار في مصر.

ويتمسك الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بوجود رمضان صبحي في الفريق بسبب شخصيته القيادية في الملعب وهو ما يحتاج له النادي خلال الفترة المقبلة خاصة في دوري أبطال أفريقيا وهى البطولة التي لم يحققها الفريق منذ عام 2013.

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