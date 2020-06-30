شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وفنية للاعبي الأهلي.. وصالح جمعة يشارك في مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول للنادي الأهلي عددًا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة، في المران الصباحي اليوم، والذي قاده المدرب العام ديفيد سيزا والمدرب سامي قمصان.

وكان المران قد انطلق في تمام الثامنة والنصف صباحًا على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حسب الموقع الرسمي للنادي، وشهد تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات متغيرة في فقرات المران الفنية والبدينة تحت قيادة «سيزا» و«قمصان».

وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم الثلاثاء على مجموعة واحدة بدلًا من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وشهد المران مشاركة صالح جمعة، الذي قام بأداء برنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وبدورهم، خاض رباعي حراسة المرمى شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبًا بدنيًا وفنيًا قوي تحت قيادة يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، والذي خصص جانبًا من تدريبات الحراس لفقرات التصويب والكرات العرضية وتدريبات فنية أخرى تألق خلالها الحراس الأربعة.

وخصص الجهاز الفني جانبًا من مران الفريق الجماعي لإجراء تقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين على شوطين تحت إشراف «سيزا».

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