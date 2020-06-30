شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع هام بين مرتضى ورموز الزمالك ولاعبيه القدامى و«أصحاب الجروبات» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رموز النادي ولاعبيه القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية لاجتماع هام، الجمعة القادم، بمقر النادي. وحسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، فإن الاجتماع سينطلق في تمام الرابعة عصرًا بصالة حسن حلمي إذ يهدف لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي. ولفت الموقع إلى أنه سيتم دخول المدعوين من بوابة النشاط الرياضي مع توجيه الإرشادات لهم بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 66,754

تعافي 17,951

وفيات 2,872

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