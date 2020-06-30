شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك يجتمع الأربعاء لمناقشة «المهزلة الغير مسبوقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك عقد اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، الأربعاء، في تمام الثانية عشرة ظهرًا، من أجل مناقشة «المهزلة الغير مسبوقة».

وكان الاجتماع قد تأجل من الأحد الماضي إلى غد الأربعاء عقب «حدوث تطورات في المهزلة الغير مسبوقة»، حسب تعبير النادي.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أنه من المقرر أن يناقش مجلس الإدارة في اجتماعه «المهزلة الغير مسبوقة التي تمس كرامة نادي الزمالك وكرامة مجلس إدارته وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره الغفيره العظيمة».