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برشلونة يعلن بيع لاعبه كوكوريا إلى خيتافي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء انتقال لاعب خط الوسط مارك كوكوريا إلى خيتافي بعقد نهائي.

ويلعب كوكوريا، لاعب المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاما)، ضمن صفوف خيتافي على سبيل الإعارة، وقد قام نادي خيتافي بتفعيل بند الشراء ليضم اللاعب بعقد نهائي مقابل عشرة ملايين يورو (2ر11 مليون دولار).

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وأوضح برشلونة في بيان أنه "يحتفظ بحق الحصول على نسبة 10 % من أي صفقة لبيع اللاعب في المستقبل."

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان برشلونة عن انتقال لاعب خط الوسط آرثر ميلو إلى يوفنتوس، وكذلك التعاقد مع ميراليم بيانيتش من النادي الإيطالي.

ولن يتمكن اللاعبون من المشاركة مع فرقهم الجديدة حتى بداية الموسم المقبل، لكن العديد من الأندية سعت إلى حسم العقود قبل اليوم 30 يونيو، الذي يمثل انتهاء الكثير من عقود الإعارة وكذلك العقود النهائية.

وكان فابيان أوريلانا لاعب خط وسط إيبار قد أعلن بالفعل أنه سيرحل عن الفريق، ويتوقع انضمامه إلى بلد الوليد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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