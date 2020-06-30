شكرا لقرائتكم اتحاد السباحة يحدد منتصف أكتوبر لانطلاق المسابقات المحلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثمن المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس اللجنه الاوليمبيه ، علي المجهودات الكبيرة التي قام بها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ، والمهندس هشام حطب رئس مجلس ادارة اللجنة الاوليمبية ، ، وجميع الأجهزة الفنيه والادارية خلال الفترة الماضية لعوده النشاط الرياضي بشكل آمن يحافظ على جميع اللاعبين في كل الألعاب ، وفي المراحل السنية المختلفة بتطبيق مزيدا من الإجراءات الاحترازيه للمحافظه عليهم

أكد إدريس علي ضرورة التزام جميع الاندية بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة في اكواد محددة بالالتزام بها في المرحلة المقبلة ، وسيكون هناك لقاء بين الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية وبين المستشار الطبي لاتحاد السباحه لشرح الإجراءات الاحترازيه القادمة التى سيتم العمل بها خلال البطولات والتدريبات فى الفترة القادمة حتي لا تكون هناك أي إصابات بين منظومة اللعبة.

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أشار رئيس اتحاد السباحة إلى أن النشاط السباحة سوف يعود في مرحلة الدرجة الأولي (عمومي) في منتصف أكتوبر حتي نهايه ديسمبر ، والمراحل السنية من (مرحله 12 سنة الي مرحله العمومي) ، علي أن تبدأ المنتخبات القومية التدريبات في أول يوليو القادم بنفس الطرق الاحترازية التي تم الاتفاق عليها ، وتقام بطولة كأس مصر منتصف أكتوبر حتي نهايه ديسمبر والتي تم تأجيلها من قبل بقرار من رئيس الاتحاد علي مسئوليته الشخصية قبل بدء الحظر للمحافظه علي أرواح السباحين ، وأما بطولات الافرع للموسم الجديد سوف تقام خلال اجازة منتصف العام الدراسي الجديد فى الأسبوع الأخير من يناير والاسبوع الأول فبراير المقبلين ، علي ان تبدأ بطولة الجمهورية في شهر مارس ، وتأجيل بطوله كأس مصر للموسم الجديد إلى ما بعد إنتهاء العام الدراسي ، مؤكدا أن بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة ستقام خلال الفترة من 1- 15 أكتوبر وبطولة كأس مصر من 25 مارس وحتي نهايه مايو المقبل ، مشيرا إلى أن منافسات بطولة الجمهورية لكرة الماء في مرحلة العمومي متبقي فيها 102 مباراه في الأدوار النهائية سيتم الإنتهاء منها في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين .

اضاف إدريس أن جميع المراحل السنية في كرة الماء انتهت عدا مرحلتين 2005 ومتبقي فيها 73 مباراة ، ومرحلة 2001 الخاصة بالحافز الرياضي ستقام منافستها خلال الفترة "25 -30" أغسطس المقبل ، لافتا إلى أن منافسات كأس مصر للسباحة التوقيعية ستقام في نوفمبر ، وبطولة الجمهورية في فبراير المقبلين ، علي أن تستكمل منافسات كأس مصر الغطس في خلال الفتره من منتصف سبتمبر حتي منتصف اكتوبر المقبلين ، وىتبعها تنظيم بطولة الجمهورية في نصف الثاني من نوفمبر ، أما بطولة الجمهورية اللاساتذة فتقام في سبتمبر ، علي تقام بطوله الكأس في الفترة من يناير حتي شهر مارس

أوضح إدريس أن الوحدهدة التدريبية اليومية محدد لها ساعتين ويمكن أن تقل إلي النصف خلال تلك الفترة ، ويشارك فيها 10 أو 20 سباحا، بواقع وضع سباح في كل حارة داخل حمام السباحة البالغ طوله 50 مترا ويضم 10 حارات ، حيث يمكن أن يتدرب سباحين أثنين لمسافه 25 مترا في كل إتجاه ثم يعودا إلي نقطة البداية دون أن يتلامسا ، ومن المعلوم أن التدريبات تبدا من8 صباحا إلي 5 مساء لتصل إلي 9 وحدات تدريبية تستطيع من خلالها الأندية والأجهزة الفنية تدريب 90 أو 180 سباحا وسباحة ، وبذلك نستطيع المحافظة على لاعبينا وأبنائنا من اى مكروه قد يتعرضون له .