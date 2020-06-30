شكرا لقرائتكم أشرف صبحي يهنئ "كوكا" بالتتويج بلقب الدوري اليوناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً باللاعب المصري أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف نادي أوليمبياكوس اليوناني، لتهنئته بفوز فريقه بلقب الدوري اليوناني.
جاء فوز أوليمبياكوس اليوناني بلقب الدوري بعد فوزه خارج أرضه على فريق أيك أثينا، ليحسم لقب الدوري قبل 6 جولات من نهاية الموسم.
وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب أحمد حسن كوكا لمساهمته مع فريقه في الفوز بلقب الدوري اليوناني لكرة القدم، وتقديمه أداءً مميزاً مع فريقه طوال الموسم.
وأكد الوزير أن اللاعبين المحترفين في الدوريات الأجنبية في مختلف اللعبات يعدون خير سفراء لمصر بالخارج، مشيراً إلى دعم الدولة المصرية لهؤلاء اللاعبين ومؤازتهم وتخفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف صبحي أن تألق لاعبي كرة القدم المحترفين وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح وأحمد حسن كوكا وتريزيجيه وغيرهم من لاعبي مصر سيعود بالإيحاب على تطور وتحسن أداء المنتخب المصري وبالتالي تحقيق نتائج إيجابية في مباريات المنتخب المقبلة.
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