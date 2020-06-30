شكرا لقرائتكم صلاح يساند يوسف الشريف فى تصريحات المقاطع الساخنة بمشاهد فيلم العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة خاصة للفنان يوسف الشريف بعدما نشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مقاطع فيديو خلال مشاهدته لفيلم "العالمي".

جاء موقف محمد صلاح بعد ساعات قليلة من الهجوم على يوسف الشريف على خلفية تصريحات تليفزيونية أدلي بها بخصوص أعماله الفنية، مما أثار تساؤلات هل بذلك يدعم الفرعون الفنان بشكل غير مباشر بعد الهجوم عليه عقب تصريحاته عن اشتراطه عدم وجود مشاهد ساخنة في عقوده المبرمة مع شركات الإنتاج.

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وكان الفنان يوسف الشريف، قد قال خلال برنامج مساء dmc "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالى وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوى لكن ذلك كان يعرضنى لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، ما دفعنى أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى)، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار قد عرض على فيلم وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت فى الاعتزال لكن بكرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".

وعن رفضه الظهور إعلاميا فى كثير من الأوقات قال يوسف الشريف أحب أن أظهر فى الإعلام عندما يكون لدى ما أقوله، سواء عمل جديد، أو بعد نجاح عمل قدمته، لكن ظهورى دون سبب ليس له داعى فأنا دائما أسير بمبدأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال "ما قل وكفى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وألهى" وهذا مبدأى فى الحياة.