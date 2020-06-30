شكرا لقرائتكم منتخب الخماسي الحديث يخضع لاختبار كورونا استعدادا لعودة ‏التدريبات ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث ، أمين عام ‏اللجنة الأولمبية المصرية، أنه تم خضوع لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفنى ‏والإدارى وأعضاء مجلس الإدارة وموظفى الاتحاد ، للاختبار الأول للكشف عن ‏فيروس كورونا ، وذلك خلال ثلاثة أيام متتالية الإثنين والثلاثاء والأربعاء 29 و 30 ‏يونيه والأول من يوليه ،لتفادى أى إزدحام مع الحفاظ على التباعد وإجراءات الوقاية ، ‏استعدادا لعودة النشاط‎ . ‎

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وتابع شريف العريان، أنه تم مناقشة كيفية عودة تدريبات لاعبي ‏المنتخب الوطني الأول ، وأوضح نحن ملتزمون بقرار الدولة بعودة النشاط ‏الرياضي، و الاتحاد المصري للخماسي الحديث وضع خطة مفصلة للعودة بها كافة ‏الإجراءات الاحترازية المتماشية مع الاتحاد الدولي للعبة وتم الموافقة على الخطة ‏الشهر الماضي من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة ‏واللجنة الأولمبية المصرية ، كما سيتم تطبيق الدليل الاسترشادي الذي أرسلته وزارة ‏الشباب والرياضة للاتحادات والشامل الأكواد المطلوب تنفيذها وأيضاً الدليل الصادر ‏من اللجنة الأوليمبية المصرية بالإجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 28 يونيه لجميع ‏الإتحادات الأوليمبية ولجانها الطبية بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية .‏

وأضاف العريان ، أن الخطة تتضمن إجراءات احترازية بجميع ملاعب منافسات ‏الخماسي الحديث وهي السباحة والسلاح والفروسية والرماية والعدو، وتم توفير كافة ‏المستلزمات لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ، فاتحاد الخماسي الحديث مستعد من ‏اليوم لعودة النشاط الرياضى .‏