شكرا لقرائتكم أسوان يعلن خوض مبارياته في القاهرة بعد عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أبلغ محافظ أسوان قبل قليل بالموافقة على لعب الفريق باقي مبارياته في القاهرة بعد عودة مسابقة الدوري العام خلال الفترة المقبلة، وانتهاء حالة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

أضاف رئيس أسوان في تصريحات لبرنامج "وان تو" الذي يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت، أن أسوان كان يواجه أزمة في هذا الشأن بعد عودة النشاط خاصة وأن الطيران الداخلي مازال غير منتظم بسبب كورونا وتحدثنا مع المحافظ ووزير الرياضة ومشكورين حلوا الأزمة.

واستطرد رئيس أسوان: حددنا الملعب الذي سنخوض عليه المباريات ولكن لا نستطيع أن نعلن عنه الآن حتى نحصل على الموافقة.

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وأضاف أحمد سليمان، أن نادي أسوان على الرغم من الأزمات المادية وافق على عودة النشاط الرياضي ودعم قرار الدولة، والجهود التي تبذلها من أجل عودة الحياة لطبيعتها، قائلاً: نحن جزء من المنظومة خاصة أننا من الصعيد وأسوان كيان كبير".

ويخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، غداً الأربعاء، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، والذى يستضيف معسكر أبناء الجنوب استعداداً لعودة النشاط الرياضى واستئناف الموسم الجارى خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.