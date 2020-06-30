شكرا لقرائتكم بعد إجراء مسحة كورونا فى اتحاد الكرة.. اكتشاف حالة إيجابية بالجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت المسحات الخاصة بفيروس كورونا و التى أجريت على موظفي اتحاد الكرة ، إصابة موظف بالجبلاية و كشف المسحة عن إيجابية إابته بفيروس كورونا ، وسيتم إتخاذ الإجراءات الطبية معه وعزله لمدة 15 يوم من قبل اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

تحفظ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على ضغط مباريات الدورى هذا الموسم الذى سيتم استئنافه فى أغسطس المقبل، بعد الأنباء التى ترددت عن ضغط المباريات وإقامة المباريات كل 3 أيام بحيث ينتهى الدورى منتصف أكتوبر، وأوضح البدرى وشوقى غريب خلال اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بالجبلاية أن ضغط المباريات بعد فترة التوقف الطويلة سيتسبب فى إصابات للاعبين، وهو ما يؤثر سلبا على المنتخبات. وطلب البدرى وشوقى غريب من اتحاد الكرة أن يتم توسيع الفارق الزمنى بين مباريات الدورى خاصة فى الأسابيع الأولى للعودة، على أن يتم الضغط تدريجيا مع استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية وحساسية المباريات.

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من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق. وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.