شكرا لقرائتكم صالح جمعة بعد أول مران جماعى مع الأهلي: شكرا شكرا.. لا داعى للتصفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد صالح جمعة صانع ألعاب النادي على تصفيق زملائه في استقباله اليوم بمران الفريق الأحمر، لأول مرة بعد فترة طويلة من التدريبات الانفرادية في صالة الجيم بفرمان من السويسري رينية فايلر مدرب الفريق، ونشر صالح جمعة عبر حسابه الشخصي على فيس بوك صورة تصفيق زملائه أثناء نزوله إلى المران وعلق عليه "شكرا شكرا لا داعي للتصفيق".



صالح جمعة

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحى للاعبين، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامى قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة فى فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية، وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

Advertisements

وانطلق المران فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفنى على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وعقد الجهاز الفنى بالأهلى محاضرة فنية ونظرية للاعبين فى ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران، وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.