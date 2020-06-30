شكرا لقرائتكم انطلاق اجتماع مجلس الأهلي "أونلاين" لمناقشة عدد من القضايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلق اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي منذ قليل برئاسة محمود الخطيب "أونلاين"، لمناقشة عدد من القضايا المهمة داخل القلعة الحمراء، وبحث بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى، ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية، بجانب استعراض المقترحات الخاصة بتنمية موارد النادى ودراسة الملفات المتعلقة بها، كما يستعرض المجلس آخر التطورات فى الملف الإنشائى الخاص بالمشروعات التى تجرى على قدم وساق فى الوقت الحالى بفروع النادى المختلفة.

كما يعرض محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة تفاصيل تعاقد النادي الجديد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على مجلس الإدارة، بعد النجاح في الإبقاء عليه لمدة موسم أخر.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن توقيع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادى ينتهى بنهاية آخر مباراة موسم 2020 / 2021، وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته.

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وقال إن هذه هى رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا، وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته، التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر، والتى استمرت ما يزيد عن ثلاثة أشهر، حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم على الفترة المقبلة واستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلى.

وأضاف أن تأخير عودة المدير الفنى كان بسبب القلق الطبيعى والمنطقى لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخراً وفى مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية، أكدت أن الوضع فى مصر أفضل ويسير فى الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفى ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كل الأمور بالتعاقد الجديد.