شكرا لقرائتكم "يويفا": لا حاجة إلى تغيير مكان استضافة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه لا حاجة لخطة بديلة لإقامة بطولة مصغرة بمشاركة الأندية المتأهلة لدور الثمانية لدوري الأبطال في لشبونة رغم استعداد عدد من ضواحي العاصمة البرتغالية لإعادة فرض إجراءات العزل العام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.

وقال "يويفا" لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليومية: اليويفا على اتصال دائم بالاتحاد البرتغالي لكرة القدم والسلطات المحلية، نتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام حتى يمكن إقامة البطولة في البرتغال، وحالياً لا يوجد سبب لوضع خطة بديلة، نراقب الوضع يوميا وسنتعامل مع الأمر إذا اضطررنا لذلك.

وقال "يويفا" هذا الشهر إن النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، المتوقفة منذ مارس آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ستستكمل في بطولة مصغرة تضم ثمانية أندية في لشبونة بين 12 و23 أغسطس المقبل.

وأعلنت الحكومة البرتغالية يوم الخميس الماضي أن المواطنين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من العاصمة، 19 منطقة ليس بينها وسط لشبونة، سيسمح لهم فقط بمغادرة منازلهم لشراء السلع الأساسية والذهاب والعودة للعمل، وسيتم تطبيق هذه الإجراءات من الأول إلى 14 يوليو المقبل ثم تخضع للمراجعة.