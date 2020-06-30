شكرا لقرائتكم أشرف حكيمي يصل إلى ميلان تمهيداً للتوقيع مع إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفتا "آس وماركا" الإسبانيتان يوم الثلاثاء أن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان من ريال مدريد مقابل 50 مليون يورو بعد خوضه موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

والتقطت صور لحكيمي أثناء وصوله إلى ميلان للخضوع للفحص الطبي وكذلك نشر رسالة وداع إلى دورتموند عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام"، بينما ذكرت "آس" أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيوقع لمددة 5 أعوام مع إنتر.

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وقال اللاعب المغربي في رسالته: حان الوقت لإنهاء فترة رائعة في حياتي. بعد عامين رائعين يجب أن أرحل عن هذا النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة.

وشارك حكيمي، المتخرج في أكاديمية ريال مدريد، في 16 مباراة مع الفريق الأول موسم 2017-2018 لكن فرصة استمراره على المدى البعيد كانت محدودة في وجود داني كاربخال والتعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو أودريوزولا في 2018.

وشارك حكيمي في 45 مباراة في كافة المسابقات مع دورتموند خلال الموسم المنقضي مؤخراً وسجل تسعة أهداف وصنع عشرة ليساعد الفريق في احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني، خلف البطل بايرن ميونخ.