شكرا لقرائتكم سولشاير يفكر بإضافة مهاجم رابع إلى تشكيلة يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أنه لا تزال هناك فرصة أمام ثلاثي الهجوم أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد وميسون غرينوود للتطور هذا الموسم لكنه قد يضم مهاجما جديدا لزيادة التنافس.

وشارك راشفورد ومارسيال في تسجيل 19 هدفا في كل المسابقات بينما أضاف غرينوود 12 هدفا لكن سولشار قال إن هذا الثلاثي يجب أن يبذل المزيد من الجهد للظهور في التشكيلة الأساسية.

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وقال سولشار للصحفيين: تحتاج إلى وجود منافسة في يونايتد. إذا كنت تعتقد أنك تملك الحق في خوض كل مباراة وأنك تؤدي بشكل رائع وبالتالي فإننا لن نبحث عن لاعبين في مركزك، فإنك في المكان الخطأ، نحن نحاول دائما التطور، وإذا لم يحدث ذلك، فربما نبحث عن شخص آخر أفضل لأننا يجب أن نكون في موقف أفضل.

وأكد المدرب أنه أظهر الثقة في المهاجمين الشبان بعد السماح للبلجيكي روميلو لوكاكو بالانتقال إلى إنتر ميلان في أغسطس، وأضاف:لقد حان الوقت لمنح الشعور للمهاجمين بالثقة والشعور بالرغبة في اللعبة وأنك مطالب بخوض كل مباراة، ففي النهاية هكذا تسير الأمور للارتقاء بالمستوى والوصول إلى درجة مختلفة. تطور الثلاثي بشكل مناسب هذا الموسم لكن لا يزال بوسعهم الظهور بشكل أفضل كثيرا.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة وسيلعب في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون يوم الثلاثاء.