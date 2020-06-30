شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي الأفضل أداء بعد فاصل الماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت إحصائيات عن تربع فريقي تشيلسي وبرايتون الإنجليزيين على عرش الأندية الإنجليزية في نسبة ارتفاع مستوى الأداء بعد فاصل شرب الماء أثناء المباريات، حيث كسب الفريقان نقاط المباراة الثلاث فوراً بعد استئناف اللعب مثل تسجيل بولسيتش وويليان نجمي البلوز هدفي الفوز على مانشستر سيتي وتسجيل نيل موباي مهاجم برايتون هدف الفوز على أرسنال. وحل مانشستر سيتي وولفرهامبتون في المركز الثالث باللائحة إلا أن فريق المدرب جوارديولا مانشستر سيتي كان صاحب أكثر معدل لتسجيل الأهداف بعد شرب الماء فيما كان أسوأ ناتج من نصيب فريق أرسنال.

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