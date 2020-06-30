شكرا لقرائتكم خبر عن بوكتينيو يسعد مشجعي توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شعر مشجعو توتنهام بسعادة كبيرة عندما شاهدوا صورة تمديد ابن مدربهم السابق عقده مع النادي اللندني، ليس لأن الفريق حافظ على موهبة أرجنتينية استثنائية فقط، بل لحضور والده مدرب الفريق السابق حفل التوقيع، وذهب بعض المشجعين بعيداً وطالبوا بإعادة بوكتينيو الذي قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لمنصبه ما أثار حفيظة المدرب الحالي مورينيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوكتينيو يسعد مشجعي توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.