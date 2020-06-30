رسميًا.. الكاف يعلن تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لمدة عام

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” برئاسة أحمد أحمد، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى شهر يناير المقبل بالكاميرون. وتم تأجيل البطولة لشهر يناير 2022 خاصة انه لا يوجد وقت لإقامتها بجانب عدم وجود توقيتات متاحة لإقامة مباريات تصفيات الكان خاصة انه مازال بتبقي 4 جولات. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في الكاميرون ومن مباراة واحدة فقط. واجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لحسم مصير البطولات الأفريقية هذا الموسم.

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