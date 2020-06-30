الكاف يقرر إقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”اليوم الثلاثاء، إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم فى الكاميرون ومن مباراة واحدة فقط . واجتمعت اليوم اللجنة التنفيذية للأتحاد الأفريقي لكرة القدم لحسم مصير البطولات الأفريقية هذا الموسم. كما قرر “كاف” إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى المغرب من مباراة واحدة. ويذكر أن النادى الأهلى والزمالك قد تأهلوا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم وسيلاقي كل منهما الوداد البيضاوي المغربي والرجاء المغربي على الترتيب، بينما صعد فريق بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الحالية من البطولة.

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