بطولة إيطاليا: بينيفينتو يضمن العودة الى "سيري أ"

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روما (أ ف ب) - ضمن فريق بينيفينتو الذي يدربه النجم السابق لميلان ويوفنتوس فيليبو إنزاغي، العودة الى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإيطالية، للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز بينيفينتو بنتيجة 1-صفر على يوفي ستابيا ضمن منافسات الدرجة الثانية ليل الإثنين، ليبتعد في الصدارة بفارق 24 نقطة عن كروتوني الثاني وسيتاديلا الثالث.

ومع تبقي سبع مراحل على نهاية موسم "سيري ب"، ضمن بينيفينتو حلوله في أحد المركزين الأولين في الترتيب، والمؤهلَين مباشرة الى دوري الأضواء.

وسبق لبينيفينتو الذي يعود تأسيسه الى أواخر العقد الثاني من القرن العشرين، ان خاض غمار "سيري أ" مرة واحدة، وذلك في موسم 2017-2018.

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ولم يقدم الفريق آنذاك تجربة إيجابية، اذ حقق رقما قياسيا سلبيا بأكبر عدد من الهزائم المتتالية في بداية الموسم لفريق في إحدى البطولات الوطنية الخمس الكبرى (إنكلترا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا)، مع 14 خسارة متتالية.

وعاد الفريق بنهاية الموسم ذاته الى الدرجة الثانية، بعد حلوله في المركز العشرين الأخير في "سيري أ"، مع رصيد تضمن ستة انتصارات وثلاثة تعادلات و29 هزيمة.

وسجل الفريق في موسم 2017-2018 ما مجموعه 33 هدفا، وتلقى مرماه 84.

ويتولى إنزاغي (46 عاما) المتوج بلقب كأس العالم 2006 مع منتخب بلاده ودوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان، تدريب بينيفينتو منذ حزيران/يونيو 2019، بعد تجارب تدريبية شملت ميلان (الفريق الأول والناشئين) وبولونيا.