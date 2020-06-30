شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف حالة كورونا إيجابية بين موظفى الاتحاد بعد إجراء المسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحات الخاصة بفيروس كورونا، التى أجريت على موظفى اتحاد الكرة، إصابة موظف بالجبلاية، وكشفت المسحة عن إيجابية ابته بفيروس كورونا، وسيتم اتخاذ الإجراءات الطبية معه وعزله لمدة 15 يوما من قبل اللجنة الطبية باتحاد الكرة.

وفى سياق آخر تحفظ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على ضغط مباريات الدورى هذا الموسم الذى سيتم استئنافه فى أغسطس المقبل، بعد الأنباء التى ترددت عن ضغط المباريات وإقامة المباريات كل 3 أيام بحيث ينتهى الدورى منتصف أكتوبر، وأوضح البدرى وشوقى غريب خلال اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بالجبلاية أن ضغط المباريات بعد فترة التوقف الطويلة سيتسبب فى إصابات للاعبين، وهو ما يؤثر سلبا على المنتخبات. وطلب البدرى وشوقى غريب من اتحاد الكرة أن يتم توسيع الفارق الزمنى بين مباريات الدورى خاصة فى الأسابيع الأولى للعودة، على أن يتم الضغط تدريجيا مع استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية وحساسية المباريات.

ووضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق. وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.