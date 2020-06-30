شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أغسطس عودة الدورى بمباراتى الأهلى مع إنبى والزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استئناف بطولة الدورى يوم 7 أغسطس بمباراتى "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقى لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.

وتحفظ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على ضغط مباريات الدورى هذا الموسم الذى سيتم استئنافه فى أغسطس المقبل، بعد الأنباء التى ترددت عن ضغط المباريات وإقامة المباريات كل 3 أيام بحيث ينتهى الدورى منتصف أكتوبر، وأوضح البدرى وشوقى غريب خلال اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بالجبلاية أن ضغط المباريات بعد فترة التوقف الطويلة سيتسبب فى إصابات للاعبين، وهو ما يؤثر سلبا على المنتخبات.

وطلب البدرى وشوقى غريب من اتحاد الكرة أن يتم توسيع الفارق الزمنى بين مباريات الدورى خاصة فى الأسابيع الأولى للعودة، على أن يتم الضغط تدريجيا مع استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية وحساسية المباريات.

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من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئى تأجيل أو إلغاء أى مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.